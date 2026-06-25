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Ankara Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 25 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 30 dereceye kadar çıkarken, gece 18 dereceye düşecek. Genel olarak gökyüzü güneşli ve nem oranı %67 seviyesinde. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 2.5 kilometreyle kuzeydoğudan esmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava benzer şekilde ılıman ve güzel kalacak. Açık hava etkinlikleri yapmak için mükemmel bir dönemdesiniz.

Ankara Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Ankara hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 25 Haziran 2026 Perşembe günü, Ankara'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 dereceye çıkıyor. Gece saatlerinde ise 18 dereceye düşüyor. Gökyüzü genellikle güneşli. Hava nem oranı %67 civarında. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 2.5 km. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Tüm bu bilgiler, Ankara'daki havanın "güzel ve ılıman" olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cuma günü sıcaklık 30 derece civarında olacak. Gece saatlerinde 17 dereceye düşecek. Cumartesi günü gündüz 29 derece, gece ise 16 derece bekleniyor. Pazar günü sıcaklık yine 29 derece civarında olacak. Gece saatlerinde 17 dereceye inecek. Bu, Ankara'da keyifli bir dönem geçireceğimizi gösteriyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Bu zaman dilimlerinde yürüyüş yapabilirsiniz. Piknik planları da yapabilirsiniz. Gündüz saatlerinde ise güneşten korunmalısınız. Şapka takmayı unutmayın. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutun. Rüzgar hafif olacağı için açık hava etkinliklerinizi bu şekilde planlayabilirsiniz. Böylece sağlığınızı koruyabilir, Ankara'nın keyifli havasını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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