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Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

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Türkiye saati ile bu sabaha karşı Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüklerindeki iki deprem meydana geldi. Yaracuy eyaletinde meydana gelen ardışık depremler sonrası ülke genelinde büyük tahribat meydana gelirken çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden endişe ediliyor. İnternet altyapısının da çöktüğü belirtilen ülkeden ilk görüntüler geldi. Gelen fotoğraflarda yıkımın boyutları gözler önüne serildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde ardışık depremler meydana geldiğini açıkladı.

Venezuela da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi 1

İÇİŞLERİ BAKANI CABELLO: "DURUM ENDİŞE VERİCİ"

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, depremlerin ülkenin birçok eyaletinde hissedildiğini belirterek, özellikle başkent Karakas ve çevresindeki çöken yapılar nedeniyle durumun "endişe verici" olduğunu söyledi.

Venezuela da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi 2

Arama-kurtarma çalışmaları için harekete geçtiklerini belirten Cabello, "Bazı vatandaşlarımızın çaresizlik hissetmesini anlıyoruz, ancak en çok ihtiyacı olanlara yardım ulaştırmak ve arama kurtarma çalışmalarını başlatmak için protokollere uygun hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Venezuela da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi 3

'EVLERE GİRMEYİN'

Sarsıntılarda hasar gören yapıların yıkılabileceğine dikkat çeken Cabello, halka evlerine girmeme uyarısında bulundu.

Venezuela da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi 4

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Depremler nedeniyle sokaklarda yaşanan panik anları amatör kameralara yansıdı.

Venezuela da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi 5

Bölgeden gelen görüntüler yaşanan kaosun en net kanıtı oldu...

Venezuela da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi 6

Venezuela da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi 7

Venezuela da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi 8

Venezuela da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi 9

Venezuela da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi 10

Venezuela da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi 11

Venezuela da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi 12

Venezuela da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi 13

Venezuela da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi 14

Venezuela da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi 15

Venezuela da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi 16

Venezuela da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi 17

Venezuela da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi 18

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Venezuela
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