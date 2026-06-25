Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde ardışık depremler meydana geldiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ BAKANI CABELLO: "DURUM ENDİŞE VERİCİ"

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, depremlerin ülkenin birçok eyaletinde hissedildiğini belirterek, özellikle başkent Karakas ve çevresindeki çöken yapılar nedeniyle durumun "endişe verici" olduğunu söyledi.

Arama-kurtarma çalışmaları için harekete geçtiklerini belirten Cabello, "Bazı vatandaşlarımızın çaresizlik hissetmesini anlıyoruz, ancak en çok ihtiyacı olanlara yardım ulaştırmak ve arama kurtarma çalışmalarını başlatmak için protokollere uygun hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'EVLERE GİRMEYİN'

Sarsıntılarda hasar gören yapıların yıkılabileceğine dikkat çeken Cabello, halka evlerine girmeme uyarısında bulundu.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Depremler nedeniyle sokaklarda yaşanan panik anları amatör kameralara yansıdı.

Bölgeden gelen görüntüler yaşanan kaosun en net kanıtı oldu...

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır