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Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem!

Venezuela'da meydana gelen 7,5 ve 7,1'lik depremlerin ardından dünyanın öbür ucunda Japonya'da da büyük bir deprem meydana geldi. Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem!

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Iwate eyaletine bağlı Kuji şehri açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem, 51,7 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem
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