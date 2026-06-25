Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem!

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Iwate eyaletine bağlı Kuji şehri açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem, 51,7 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır