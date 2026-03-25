Ankara Hava Durumu! 25 Mart Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Mart 2026 Çarşamba günü, Ankara'da hava genellikle güneşli. Gündüz sıcaklık 13-14 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9-10 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esintili. Gün boyunca yağış beklenmiyor.
Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 26 Mart Perşembe günü hava çok bulutlu. Sıcaklık 15-16 derece arasında değişecek. 27 Mart Cuma günü hava puslu güneşli olacak. Sıcaklık 18-19 derece civarında bulunacak. 28 Mart Cumartesi günü geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 15-16 derece arasındadır. Gece sıcaklığı ise 9-10 dereceye düşecek.
Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman. 28 Mart Cumartesi günü yağışlı hava beklendiği için şemsiye almanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde hava rahat bir şekilde dışarıda vakit geçirmenizi sağlayacak.
