Ankara Hava Durumu! 25 Mayıs Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Mayıs 2026 Pazartesi, Ankara'da hava durumu yağmurlu. Sıcaklık gündüz saatlerinde 20 derece civarında. Gece ise sıcaklık 9 - 10 derece arasında olacak. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde dışarıda olacaklar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman hale gelecek. Salı günü, 26 Mayıs, hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklıklar 22 derece civarına yükselecek. Çarşamba günü, 27 Mayıs, hava yine güneşli olacak. Sıcaklıklar 23 - 24 derece arasında değişecek. Perşembe günü, 28 Mayıs, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olabilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilebilir. Su geçirmeyen giysiler de faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudu korumak için kat kat giyinmek önemlidir.

