Ankara Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

25 Şubat 2026 Çarşamba günü Ankara'nın hava durumu soğuk ve yağışlı. Sabah saatlerinde sıcaklık 0 ile 2 derece arasında olacak. Hafif yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklık 5 ile 6 dereceye yükselecek. Hafif yağmur devam etmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 ile 5 derece arasında kalacak. Hava daha da soğuyacak. Gece saatlerinde sıcaklık 1 ile 2 derece olacak. Hava gece boyunca soğumaya devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 26 Şubat 2026 Perşembe günü sıcaklık 4 ile 5 derece arasında olacak. Hafif yağışlar görülecek. 27 Şubat 2026 Cuma günü sıcaklık 4 ile 5 derece arasında kalacak. Hava daha da soğuyacak.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde risk artar. Yollarda buzlanma olabilir. Trafik kazaları riski yükselebilir. Bu nedenle araç kullanırken hız limitlerine uymalısınız. Takip mesafesini artırmalısınız. Dışarıda yürüyenler kayma riskine karşı dikkatli olmalı. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Soğuk havaya karşı vücudu korumak için kat kat giyinmek faydalı. Sıcak içecekler tüketilmelidir.

Ankara'daki hava durumu göz önüne alındığında, hazırlıklı olmak gerekir. Gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu hem güvenliğiniz hem de sağlığınız açısından kritik bir durumdur.