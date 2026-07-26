Ankara Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Temmuz 2026 Pazar günü, Ankara'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında olacak. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 21 - 22 derece civarına yükselecek. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde hava sıcaklığının 19 - 20 derece arasında olması öngörülüyor. Yağışların hafiflemesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. Pazartesi günü hava sıcaklığı 24 - 25 derece civarında olacak. Salı günü ise hava sıcaklığının 28 - 30 derece arasında olması bekleniyor. Çarşamba günü hava sıcaklığının 28 - 29 derece civarında olması tahmin ediliyor.

Bugün için hava durumu değişkenlik göstereceğinden, yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Yağmurluk da iyi bir seçim olabilir. Önümüzdeki günlerde daha sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu nedenle güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek de sağlıklı kalmanıza yardımcı olacaktır.