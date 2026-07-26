Sis altındaki Santa Harabeleri doğası ve tarihiyle kendine hayran bırakıyor

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan ve Doğu Karadeniz’in en önemli kültürel mirasları arasında gösterilen Santa Harabeleri, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve sisler arasındaki etkileyici atmosferiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Vadinin üzerine çöken sis bulutlarının arasından yükselen tarihi taş yapılar, ziyaretçilerine adeta masalsı bir manzara sunuyor.

Kimi kaynaklara göre 17. yüzyılda, kimi kaynaklara göre ise daha eski dönemlerde kurulduğu belirtilen Santa Harabeleri, 7 mahalleden oluşan tarihi yerleşim yapısıyla dikkat çekiyor. Bölgede yer alan tek ve iki katlı taş evler, kiliseler, okullar, çeşmeler ve tarihi yapılar, yüzyıllardır ayakta kalarak geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Tarih ile doğanın iç içe geçtiği bölge, özellikle ilk kez gelen ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

Bulutların zaman zaman tarihi yapıları tamamen örttüğü, zaman zaman ise aralanarak eşsiz manzaralar sunduğu Santa Harabeleri, hem tarihi dokusu hem de doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz’in keşfedilmeyi bekleyen en özel destinasyonları arasında yer alıyor. Fotoğraf tutkunları, doğaseverler ve tarih meraklıları için dört mevsim farklı güzellikler sunan bölge, ziyaretçilerini etkilemeye devam ediyor.

"Santa Harabeleri bizim için vazgeçilmez bir yer"

Bölgeyi ziyaret edenlerden Servet Keskin, Santa Harabeleri’nin geçmişten bugüne uzanan hikâyesine dikkat çekerek, "Buranın bilinen 300 yıllık bir tarihi var. Mübadele döneminde burada 525 tane ev olduğu söyleniyor. Şu anda ayakta kalan 30-40 tane ev var. Buraya bağlı 7 tane daha köy olduğu söyleniyor ve burası o köylerin merkezi. Buradan duman eksik olmuyor, doğası çok güzel. Biz burada doğup büyüdüğümüz için burası bizim için vazgeçilmez bir yer" diye konuştu.

Santa Harabeleri’ni ilk kez ziyaret ettiğini belirten Emine Fulya Danacı da bölgenin doğal güzelliğinden etkilendiğini ifade ederek, "Burası çok güzel bir yer, doğası harika. Ben çok etkilendim. Biz de eşimle birlikte buraya geldik ve fotoğraf çekimi yapıyoruz. Daha önce duymuştum ancak hiç gelememiştim. Sosyal medyada şenlik olduğu haberini aldıktan sonra buraya geldik. Eşsiz bir manzara, ormanlar ve çam ağaçları çok etkileyici" dedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır