Ankara Hava Durumu! 27 Mart Cuma Ankara hava durumu nasıl?

27 Mart 2026 Cuma günü, Ankara’da hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 17 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 5 derece civarında seyredecek. Rüzgar güney yönlerinden hafif esecek. Nem oranı %55 ile %72 arasında değişecek.

28 Mart Cumartesi günü, yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 17 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 8 derece civarında seyredecek. 29 Mart Pazar günü, yağmur geçişleri görülebilir. Gündüz sıcaklık 10 derece, gece ise 4 derece civarında olacak.

30 Mart Pazartesi günü, kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 12 derece olacak. Gece sıcaklığı yine 4 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarında değişikliklere hazırlıklı olmak önemli. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almak faydalıdır. Su geçirmez giysiler giymek de iyi bir seçim olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık düşeceği için kalın giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde uygun kıyafetler seçmek rüzgarın etkisini azaltır.

Ankara’da hava durumu değişebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak en doğrusu olacaktır.