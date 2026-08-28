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Ankara Hava Durumu! 28 Ağustos Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 28 Ağustos Cuma 2026 tarihinde hava durumu hafif bulutlu. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Dışarıda zaman geçirenler için ferah bir atmosfer sunuluyor. Öğle saatlerinde hava soğuyabilir, bu yüzden ceket ve cilt koruyucu kullanmak faydalı olabilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 18 ile 23 dereceye düşecek, hafta sonu şiddetli yağışlar bekleniyor. Hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Ankara Hava Durumu! 28 Ağustos Cuma Ankara hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 28 Ağustos Cuma 2026 tarihi itibarıyla Ankara'daki hava durumu ilgi çekiyor. Başkentte gün, hafif bulutlu bir gökyüzü ile başlıyor. Öğleden sonra hava biraz daha kararmaya başlayacak. Bugünkü sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Yaz mevsiminin sonlarına yaklaşırken bu oldukça makul bir sıcaklık. Bu durum, dışarıda zaman geçirenler için ferah bir atmosfer yaratıyor. Rüzgar hafif esiyor. Bu, sıcak havanın bunaltıcı etkisini azaltıyor.

Gün içerisinde dışarıda zaman geçirenlerin ani hava değişikliklerine hazırlıklı olması gerekiyor. Öğle saatlerinde hava bir miktar soğuyacak. Üzerinizde bir ceket bulundurmak faydalı olabilir. Güneş ışınları, bulutlu hava koşullarında bile kendini gösteriyor. Cilt koruyucu ürünler kullanmak veya şapka takmak önemli bir önlem olabilir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanlar için bu önlemler öneriliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu açısından dikkatli olmakta fayda var. Sıcaklıklar 18 ile 23 derece arasında değişecek. Serin yaz akşamlarını sevenler için ideal bir dönem olacak. Ancak hafta sonu hava biraz daha kararmaya başlayabilir. Daha fazla bulut bekleniyor. Bu durum, sevilen yaz akşamlarını zorlaştırabilir. Hava durumunun değişken olduğunu göz önünde bulundurmalısınız. Dışarıda planladığınız aktiviteler için hava koşullarını takip etmek önemli.

Ankara’nın değişken havasında, yoğun yağışlar bekleniyorsa dikkatli olmalısınız. Çantada bir yağmurluk bulundurmak önemli. Kaygan zeminlerde dikkatli adımlarla ilerlemelisiniz. Şemsiye de yanınıza almak iyi bir önlem olabilir. Bu tür hava olayları sırasında basit ve etkili önlemler almak önemlidir.

28 Ağustos Cuma 2026 tarihi itibarıyla Ankara'nın hava durumu yazın geçiş döneminin özelliklerini yansıtıyor. Bugün serin ve keyifli bir hava var. Ancak önümüzdeki günlerde hava durumu biraz değişken olacak. Bu durumu göz önünde bulundurarak plan yapmak en iyisi. Hava durumu her zaman değişebilir. Güncel bilgileri takip etmekte fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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