HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 28 Aralık 2025 Pazar günü soğuk ve bulutlu hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 2 ile 3 derece arasında değişecek, ancak hissedilen sıcaklık daha düşük olacak. Güneybatıdan esen rüzgar 10 ile 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı %70 ile %90 arasında seyredecek. Hava koşullarına göre plan yapmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmek ve buzlanma riskine karşı tedbir almak gerekir.

Ankara Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Ankara hava durumu nasıl?
Taner Şahin

28 Aralık 2025 Pazar gününde Ankara'da hava durumu soğuk. Havanın bulutlu olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 2 ile 3 derece arasında değişecek. Ancak hissedilen sıcaklıklar daha düşük olacak. Rüzgar güneybatıdan esecek. Rüzgarın hızı 10 ile 20 kilometre arasında değişecek. Nem oranı ise %70 ile %90 arasında seyredecek. Gün doğumu saati 08:09. Gün batımı saati ise 17:30 olarak öngörülüyor.

29 Aralık Pazartesi günü hava hafif kar yağışlı olacak. 30 Aralık Salı günü hava daha ılıman ve açık kalacak. 31 Aralık Çarşamba günü ise hava çok soğuk ve bulutlu olacak.

Bu soğuk hava koşullarında kalın giyinmek gerekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşüyor. Rüzgardan korunmak için önlemler almak önemlidir. Buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmeli. Yaya ve araç trafiğinde kayma riskine karşı tedbirli olunmalıdır. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak, olumsuz etkilerden korunabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gözler Suriye'de! 'Ya savaş ya çekil' mesajı verilecek: Türkiye detayı Gözler Suriye'de! 'Ya savaş ya çekil' mesajı verilecek: Türkiye detayı
İl Emniyet Müdürü Yıldız'dan İstanbul paylaşımıİl Emniyet Müdürü Yıldız'dan İstanbul paylaşımı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.