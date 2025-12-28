Ankara Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Ankara hava durumu nasıl?

28 Aralık 2025 Pazar gününde Ankara'da hava durumu soğuk. Havanın bulutlu olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 2 ile 3 derece arasında değişecek. Ancak hissedilen sıcaklıklar daha düşük olacak. Rüzgar güneybatıdan esecek. Rüzgarın hızı 10 ile 20 kilometre arasında değişecek. Nem oranı ise %70 ile %90 arasında seyredecek. Gün doğumu saati 08:09. Gün batımı saati ise 17:30 olarak öngörülüyor.

29 Aralık Pazartesi günü hava hafif kar yağışlı olacak. 30 Aralık Salı günü hava daha ılıman ve açık kalacak. 31 Aralık Çarşamba günü ise hava çok soğuk ve bulutlu olacak.

Bu soğuk hava koşullarında kalın giyinmek gerekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşüyor. Rüzgardan korunmak için önlemler almak önemlidir. Buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmeli. Yaya ve araç trafiğinde kayma riskine karşı tedbirli olunmalıdır. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak, olumsuz etkilerden korunabilirsiniz.