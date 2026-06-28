Ankara Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Haziran 2026 Pazar günü, Ankara'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 15 ile 26 derece arasında değişecek. Hava açık olacak. Nem oranı %46 civarında seyredecek. Rüzgarın hızı ise 14 km/saat civarında olacak.

Bu güzel havayı fırsat bilerek açık hava etkinlikleri yapmak mümkün. Özellikle sabah saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece civarında olacak. Bu, yürüyüş veya bisiklet turları için ideal. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceye yaklaşacak. Bu durumda piknik yapmak veya parklarda vakit geçirmek uygun olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 derece civarına düşecek. Bu da akşam yürüyüşleri veya açık hava konserleri için ideal.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 15 ile 28 derece arasında olacak. Hava açık kalacak. 30 Haziran Salı günü sıcaklık 16 ile 30 derece arasında değişecek. Hava yine açık olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 17 ile 32 derece arasında olacak. Hava açık kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmak da bir seçenek. Sevdiklerinizle birlikte parklarda vakit geçirebilirsiniz. D Vitamini alımınızı artırmak için uygun saatlerde dışarıda bulunmanız faydalı olacaktır. Ancak öğle saatlerinde güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmanız iyi olur.

Ankara'da bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerin tahmini açık hava etkinlikleri için elverişli. Bu fırsatı değerlendirerek doğayla iç içe vakit geçirebilirsiniz. Böylece sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürebilirsiniz.