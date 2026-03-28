Ankara Hava Durumu! 28 Mart Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

28 Mart 2026 Cumartesi, Ankara'da hava değişken olacaktır. Gün boyunca yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 18 ile 9 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken bir şemsiye almak yararlı olacaktır.

29 Mart 2026 Pazar günü hava biraz daha serin olacak. Hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 12 ile 5 derece arasında seyredecek. Kat kat giyinmek ve su geçirmez ayakkabılar giymek akıllıca olacaktır.

30 Mart 2026 Pazartesi günü hava daha da serinleyecek. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 9 ile 3 derece arasında olacak. Bu gün, sıcak tutacak giysiler ve su geçirmez aksesuarlar kullanmanız önerilir.

31 Mart 2026 Salı günü hava ısınacak. Sıcaklık 15 ile 5 derece arasında olacak. Yağış beklenmiyor. Daha hafif giysiler tercih edilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olabilir. Plan yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için uygun giysiler ve aksesuarlar almakta yarar var.