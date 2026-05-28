Ankara Hava Durumu! 28 Mayıs Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Mayıs 2026 Perşembe günü, Ankara'da hava durumu değişken olacak. Gün boyunca sıcaklık 15 ile 26 derece arasında değişecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İlk saatlerde güneşli bir hava hakim olacak. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağışlı koşullar ortaya çıkabilir.

Ankara'da bugünkü hava durumu, özellikle akşam saatlerinde yağışlı olacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıkları 15 ile 26 derece arasında olacağından, kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına göre katları çıkarıp giymek, gün boyunca rahat etmenizi sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 29 Mayıs Cuma günü, sıcaklık 6 ile 18 derece arasında olacak. Hava genellikle parçalı bulutlu şekilde seyredecek. 30 Mayıs Cumartesi günü, sıcaklık 5 ile 19 derece arasında değişecek. O gün hava açık olacak. 31 Mayıs Pazar günü ise sıcaklık 11 ile 22 derece arasında seyredecek. Hava çoğunlukla güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşullarının daha stabil olacağı tahmin edilmektedir. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurabilirsiniz. Özellikle 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar ortaya çıkacaktır.

28 Mayıs Perşembe günü Ankara'da hava durumu değişken olacak. Yağışlı koşullar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava daha stabil hale gelecek. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacaktır.