Ankara Hava Durumu! 28 Nisan Salı Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Nisan 2026 Salı, Ankara'da hava durumu genellikle güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında. Akşam saatlerinde ise hava 5 - 6 derece arasında olacak. Öğle saatlerinden sonra, özellikle kuzey ilçelerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Kızılcahamam, Çamlıdere, Güdül ve Beypazarı gibi kuzey ilçelerinde yaşayanların, öğleden sonra şemsiye almaları faydalı. Şehir merkezinde hava ise daha serin, parçalı bulutlu görüntüsünde.

Önümüzdeki günlerde, hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. 29 Nisan Çarşamba günü sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. 30 Nisan Perşembe günü sıcaklık 22 dereceye yükselecek. 1 Mayıs Cuma günü ise 17 - 18 derece arasında olacak. Zaman zaman yağışlar bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olunmalıdır. Öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak faydalı. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler taşımak, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.