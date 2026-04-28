Kars’ta narkotik operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kars’ta uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 2,11 gram metamfetamin, içerisinde metamfetamin kalıntısı bulunan cam aparat ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan mukayeseye elverişli kağıt ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu 188. Madde kapsamında işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden E.A. (42) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kars Emniyet Müdürlüğü’nce uyuşturucu madde suçlarına karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Kars
Kars
