Balkan dalgası geliyor! Sis, pus, sağanak: Hava bir anda değişecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye yeni haftada Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisine giriyor. İşte tüm uyarılar...

Balkan dalgası geliyor! Sis, pus, sağanak: Hava bir anda değişecek!
Sedef Karatay Bingül

Bahar havasının yurt genelinde hissedildiği günlerin ardından, sıcaklıklarda düşüş ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Balkan dalgası geliyor! Sis, pus, sağanak: Hava bir anda değişecek! 1

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Yapılan tahminlere göre ülkenin güney, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Ayrıca Afyonkarahisar, Ankara’nın kuzey ilçeleri, Konya, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun kuzey kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı kesimlerinde güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUSA DİKKAT!

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin edilirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor. Yetkililer, özellikle bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Balkan dalgası geliyor! Sis, pus, sağanak: Hava bir anda değişecek! 2

METEOROLOJİ UZMANI YENİ HAFTAYI DEĞERLENDİRDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftaya ilişkin değerlendirmesinde, yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirtti.

Tekin, perşembe günü iç kesimlerde devam edecek yağışların, Balkanlar üzerinden gelecek yeni sistemle birlikte özellikle Marmara’da da görüleceğini ifade etti. Cuma gününden itibaren ise söz konusu sistemin tüm yurtta etkili olacağı öngörülüyor.

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirtirken, ani yağışlar ve yerel risklere karşı vatandaşların tedbirli olması çağrısında bulundu.

Balkan dalgası geliyor! Sis, pus, sağanak: Hava bir anda değişecek! 3

BUGÜN BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus bekleniyor.

EGE: Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Balkan dalgası geliyor! Sis, pus, sağanak: Hava bir anda değişecek! 4

AKDENİZ: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Konya çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Balkan dalgası geliyor! Sis, pus, sağanak: Hava bir anda değişecek! 5

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

Balkan dalgası geliyor! Sis, pus, sağanak: Hava bir anda değişecek! 6

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

