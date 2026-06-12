Özgür Özel hem İmamoğlu'na hem kendisine gelen teklifi açıkladı: "Bizi birbirimize düşürmek için neler yaptılar"

Mutlak butlan krizinin ardından görevine CHP Grup Başkanı olarak devam eden Özgür Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı aday göstereceği iddiasından kendisine ve Ekrem İmamoğlu'na gittiğini belirttiği tekliflere birçok konuda gündem olacak açıklamalar yaptı.

"'MANSUR BEY SİYASETİ BİLE BIRAKIRIM' DEDİ"

Halk TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Kılıçdaroğlu’nun Mansur Yavaş’ı aday göstereceği iddiasına yanıt verirken Yavaş'ın mutlak butlan kararına karşı çıktığını "Mansur bey ilk günden samimi, dürüst ve değerli bir tutum aldı. Geçmişte de söylemişti; ‘Butlanla mutlanla olursa ben siyaseti bile bırakırım’ dedi" ifadeleriyle dile getirdi.

Yavaş'ın "Cumhuriyet Halk Partisi bölünmemelidir. Cumhuriyet Halk Partisi birbirine düşmemelidir ve Cumhuriyet Halk Partisi sorununu çözmelidir" dediğini söyleyen Özel, bunun için samimi gayret gösterdiğini belirtti.

"MANSUR BEY BUNUN HAK ETTİĞİ GİBİ BİR ADAYLAŞİMA OLMADIĞINI BİLİYOR"

Mansur Yavaş'a "Gelsin bizim tarafımızda olsun, biz onu aday yapalım" teklifleri yapıldığını belirten Özel, "Mansur bey böyle bir adaylaşmanın hak ettiği gibi bir adaylaşma olmadığını ve toplumun beklediği tarz bir adaylaşma olmadığını bildiği için, buna karşı durduğu için, şimdi bunlar ‘Mansur beyi de yaparız, Özgür beyi de yaparız’ diyorlar" diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANLIĞININ TAPUSUNU VERSELER YAPMAM”

Özel, konuşmasının devamında "Bana değil adaylık, cumhurbaşkanlığını tapusunu verseler ben böyle bir ilkesizlik üzerinden kendimle ilgili bir al vere girmem. Beni kendileriyle karıştırıyorlar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kendisine yıllarca "konforlu bir muhalefet liderliği koltuğu" teklif edildiğini söyleyen Özel, "Ya da onlar gibi gider, AK Parti ile anlaşır, koalisyon ortağı olur, bakanlıklar alır, bilmem ne falan yapabilirdik. Ama biz bunu yaparsak bize umut bağlayan bu kadar insanın umutlarını ben nasıl perişan ederim ya?" diye konuştu.

"KEMAL BEY ADINA BİR SÜRÜ KİŞİ TEKLİF GETİRDİ"

Özgür Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na “Özgür Özel'i aramızdan çıkaralım, birlikte hareket edelim” şeklinde teklif gittiği iddiası da soruldu.

Önce kendisine defalarca teklif geldiğini söyleyen Özel şöyle konuştu:

"Doğrudan Kemal bey değil ama onun adına giden, gelen bir sürü kişi... İlk önce bana geldiler, defalarca. O günlerde bir partilim olarak değer verdiğim kişiler karşıma geldi. Bugünlerde yaptıklarını görüyorum da... Gelip dediler ki ‘Kemal beyi destekleyen 500'ün üzerinde delege var. 1 Nisan'dan sonra bir kurultay yapalım, Ekrem beyin ekibini tasfiye edelim. Biz birlikte iktidar olalım. Sen de güçlü otur.’ Ben dedim ‘Güçlü oturuyorum.’"

"BENİM ÜZERİME HİÇBİR ŞEYİN GÖLGESİ DÜŞMEZ"

"Ekrem’in gölgesi" şeklinde eleştirilere "Benim üzerime hiçbir şeyin gölgesi düşmez. Çünkü benim bu ülkede seçim kazanacak adayı göstermek dışında bir stratejim yok kardeşim" diye yanıt verdiğini söyleyen Özel, aynı tekliflerin Ekrem İmamoğlu'na da gittiğini belirtti.

Özel, "Kendine yaranıyor bunlar. Ekrem kirliyse Ekrem'le ne işin var? Özgür kirliyse Özgür'le ne işin var? Ama sen kendine bir yer arıyorsun iki tarafa da aynı teklifi yaparak. Bizi birbirimize düşürmek için neler yaptılar" diyerek tepki gösterdi.