Ankara Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün 28 Şubat 2026 Cumartesi. Ankara'da hava durumu oldukça ılımandır. Güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz sıcaklık 7 - 8 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 - 4 derecelere düşecek. Rüzgarlar güneyden hafif hızlarla esecek. Nem oranı %40 - %60 arasında değişecek. Bu nedenle Ankara'da hava ılıman ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Mart Pazar günü sıcaklık 10 - 11 dereceye yükselecek. Hava yine güneşli olacak. 2 Mart Pazartesi günü sıcaklık 12 - 13 dereceye ulaşacak. Hava puslu güneşli bir görünüm sergileyecek. 3 Mart Salı günü sıcaklık 12 - 13 derece civarında kalacak. Bulutların arasından ara ara güneş çıkacak. Bu durum, hava tahminlerini ılıman ve güneşli olarak gösteriyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gün içinde rahat kıyafetlerle dışarı çıkabilirsiniz. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak cildinizi korur. Rüzgarların hafif olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle şemsiye veya rüzgarlık gibi ek önlemler almanıza gerek yok. Bu şekilde Ankara'da hava durumu beklentilerine hazır olabilirsiniz.