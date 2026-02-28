HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 28 Şubat itibarıyla hava durumu ılımandır. Bugün gündüz hava sıcaklığı 7-8 derece olarak ölçülecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 3-4 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güney yönünden hafif esecek ve nem oranı %40 ile %60 arasında değişim gösterecek. Önümüzdeki günlerde güneşli ve ılıman hava devam edecek. 1 Mart ve 2 Mart tarihlerinde sıcaklıklar sırasıyla 10-11 ve 12-13 derece ulaşacak.

Ankara Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 28 Şubat 2026 Cumartesi. Ankara'da hava durumu oldukça ılımandır. Güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz sıcaklık 7 - 8 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 - 4 derecelere düşecek. Rüzgarlar güneyden hafif hızlarla esecek. Nem oranı %40 - %60 arasında değişecek. Bu nedenle Ankara'da hava ılıman ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Mart Pazar günü sıcaklık 10 - 11 dereceye yükselecek. Hava yine güneşli olacak. 2 Mart Pazartesi günü sıcaklık 12 - 13 dereceye ulaşacak. Hava puslu güneşli bir görünüm sergileyecek. 3 Mart Salı günü sıcaklık 12 - 13 derece civarında kalacak. Bulutların arasından ara ara güneş çıkacak. Bu durum, hava tahminlerini ılıman ve güneşli olarak gösteriyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gün içinde rahat kıyafetlerle dışarı çıkabilirsiniz. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak cildinizi korur. Rüzgarların hafif olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle şemsiye veya rüzgarlık gibi ek önlemler almanıza gerek yok. Bu şekilde Ankara'da hava durumu beklentilerine hazır olabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Camide gösteri krizi! Belediye başkanı isyan etti: “Sanki dansöz oynatıyoruz”Camide gösteri krizi! Belediye başkanı isyan etti: “Sanki dansöz oynatıyoruz”
Özel'den 'Mansur Yavaş' çıkışı: "Artık bu vakitten sonra..."Özel'den 'Mansur Yavaş' çıkışı: "Artık bu vakitten sonra..."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.