Camide gösteri krizi! Belediye Başkanı isyan etti: “Sanki dansöz oynatıyoruz”

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde teravih namazı sonrası camide çocuklara yönelik planlanan Hacivat-Karagöz gösterisi tartışma yarattı. Etkinliğe izin verilmemesi üzerine çocukların camiden çıkarılmak istendiği iddiası ortalığı karıştırırken, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın sert tepkisi dikkat çekti. İşte o anlar…

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir camide yaşanan tartışma gündem oldu. Teravih namazı sonrası Ayşe Gümüşlüağa Cami (Elmalı Cami) içinde çocuklara yönelik Hacivat-Karagöz gösterisi düzenlenmek istendi ancak izin verilmeyince ortalık bir anda karıştı.

Cami derneği, gösterinin cami içerisinde düzenlenmesine izin vermedi. Bu kararın, İlçe Müftülüğü talimatıyla alındığı bilgisini verdi.

BAŞKAN BIYIK DEVREYE GİRDİ: YAZIK GÜNAH DEĞİL Mİ?

Camideki çocukların zorla dışarı çıkarılmak istenmesi üzerine alana gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe kaymakamı ve il müftülüğüyle temas kurarak programın gerçekleşmesini sağlarken, duruma da tepki gösterdi.

Başkan Bıyık, "Kim çıkarttı çocukları camiden? Yazık günah değil mi? Camiyi ben yıkattırıyorum, temizleme aracını ben gönderiyorum. Kirlenirse yıkatırım. Bu çocuklar sokakta mı kalsın? Sanki camide dansöz oynatıyoruz." ifadelerini kullandı.

