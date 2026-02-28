Yer vermeyince kucağına oturdu: Bacağını görünce ise şoke oldu! "Belki söylemek istemiyorum"

Sakarya'da kaydedilen görüntülerdeki yaşlı adam izleyenleri çileden çıkardı. Bir halk otobüsünde kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündem oldu. İşte viral olan anlar!

YER VERİLMEYİNCE KUCAĞINA OTURDU

İddiaya göre, yaşlı bir şahıs otobüste kendisine yer verilmeyince bir gencin kucağına oturdu.

Bir süre böyle seyahat eden yaşlı adam, genç tarafından kaldırıldı.

BACAĞINI GÖRÜNCE...

O genç daha sonra yaşlı şahsın bacağına dokunmasını istedi. Gencin bacağının protez olduğunu fark eden kendini bilmez şahıs ise bu sefer de 'söyleyeceksin o zaman' diyerek genci azarladı.

O anlarda genç ise 'belki söylemek istemiyorum' diyerek kendini savundu.