HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer vermeyince kucağına oturdu: Bacağını görünce ise şoke oldu! "Belki söylemek istemiyorum"

İçerik devam ediyor
Doğukan Akbayır

Sakarya'da bir halk otobüsünde yaşanan anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde bacağında protez olan bir genç, bir kişiye yer vermeyince o kişi gencin kucağına oturdu. O anları kayda alan genç, kucağına oturan kişinin kalkması sonrası bacağındaki protezi gösterdi. Gencin kucağında bir süre seyahat eden kendini bilmez şahıs gencin protezini görünce ise 'Söyleyeceksin rahatsızım diye' diyerek kendini savundu.

Sakarya'da kaydedilen görüntülerdeki yaşlı adam izleyenleri çileden çıkardı. Bir halk otobüsünde kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündem oldu. İşte viral olan anlar!

Yer vermeyince kucağına oturdu: Bacağını görünce ise şoke oldu! "Belki söylemek istemiyorum" 1

YER VERİLMEYİNCE KUCAĞINA OTURDU

İddiaya göre, yaşlı bir şahıs otobüste kendisine yer verilmeyince bir gencin kucağına oturdu.

Yer vermeyince kucağına oturdu: Bacağını görünce ise şoke oldu! "Belki söylemek istemiyorum" 2

Bir süre böyle seyahat eden yaşlı adam, genç tarafından kaldırıldı.

Yer vermeyince kucağına oturdu: Bacağını görünce ise şoke oldu! "Belki söylemek istemiyorum" 3

BACAĞINI GÖRÜNCE...

O genç daha sonra yaşlı şahsın bacağına dokunmasını istedi. Gencin bacağının protez olduğunu fark eden kendini bilmez şahıs ise bu sefer de 'söyleyeceksin o zaman' diyerek genci azarladı.

Yer vermeyince kucağına oturdu: Bacağını görünce ise şoke oldu! "Belki söylemek istemiyorum" 4

O anlarda genç ise 'belki söylemek istemiyorum' diyerek kendini savundu.

Yer vermeyince kucağına oturdu: Bacağını görünce ise şoke oldu! "Belki söylemek istemiyorum" 5

Yer vermeyince kucağına oturdu: Bacağını görünce ise şoke oldu! "Belki söylemek istemiyorum" 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beklenen oldu! İsrail'den İran'a 'önleyici savaş' hamlesiBeklenen oldu! İsrail'den İran'a 'önleyici savaş' hamlesi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya protez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.