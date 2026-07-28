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Ankara Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Ankara hava durumu nasıl?

28 Temmuz 2026 Salı günü Ankara'da hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. Sıcaklık 30 ila 32 derece arasında olacak ve nem oranı %37 düzeyinde kalacak. Rüzgarın saatte 28 kilometreye ulaşması bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklığın artmasıyla birlikte dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketimi, hafif giysiler ve güneşten korunma önerileri sağlığınızı korumak için gereklidir.

Ankara Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Ankara hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Ankara'da 28 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 30 ila 32 derece arasında seyredecek. Nem oranı %37 civarında kalacak. Rüzgarın hızı ise saatte 28 kilometreye ulaşacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık artışı görülebilir.

29 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 28 ila 29 derece arasında olacak. 30 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 27 ila 28 dereceye gerileyecek. Bu günlerde hava durumu açık ve güneşli kalmaya devam edecek.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için bazı öneriler vardır. Bol su tüketmeli, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin de uygulanması tavsiye edilmektedir. Serin ortamlarda kalmak, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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