Ankara Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 28 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 30 ila 32 derece arasında seyredecek. Nem oranı %37 civarında kalacak. Rüzgarın hızı ise saatte 28 kilometreye ulaşacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık artışı görülebilir.

29 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 28 ila 29 derece arasında olacak. 30 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 27 ila 28 dereceye gerileyecek. Bu günlerde hava durumu açık ve güneşli kalmaya devam edecek.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için bazı öneriler vardır. Bol su tüketmeli, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin de uygulanması tavsiye edilmektedir. Serin ortamlarda kalmak, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da faydalı olacaktır.