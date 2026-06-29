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Ankara Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 29 Haziran 2026 tarihinde hava durumu oldukça sıcak olacak. Güneşli bir gün bekleniyor ve sıcaklık 32 dereceye ulaşacak. Öğle saatlerinde sıcaklık daha fazla hissedilebilir. Bu nedenle, vatandaşların 11:00 ile 16:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından kaçınması önem taşıyor. Kronik hastalıkları bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar özel dikkat göstermelidir. Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının süreceği tahmin ediliyor.

Ankara Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

29 Haziran 2026 Pazartesi, Ankara'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 32 derece civarına ulaşacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık daha yüksek hissedilebilir. Bu durum, nem oranı ve rüzgarın hızına bağlıdır. Bu nedenle, 11:00 ile 16:00 arasında doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar bu duruma dikkat etmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Haziran Salı günü sıcaklığın 34 derece civarına yükselebileceği tahmin ediliyor. 1 Temmuz Çarşamba günü de aynı sıcaklık bekleniyor. 2 Temmuz Perşembe günü de sıcaklık 34 derece civarına yükselebilir. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde daha da yüksek hissedilebilir. Hava koşullarındaki bu değişimin etkisi göz önünde bulundurulmalı.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. 11:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıda fazla durmamak gerekir. Ayrıca, bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Vücut ısısını dengelemek için bu önlemler faydalı olacaktır. Sıcak hava dalgası nedeniyle serin ortamlarda kalmak da önerilir.

Hava sıcaklıkları yüksek olacak. Güneşli bir hava hakim olacak. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak önemlidir. Sağlığınızı korumak için dikkatli olmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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