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Siverek’te minibüs ile arazöz çarpıştı: 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde minibüs ile arazözün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Siverek’te minibüs ile arazöz çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali A. (67) idaresindeki minibüs ile Murat Ö. (42) yönetimindeki Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ait arazöz çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle arazöz sürücüsü Murat Ö. ile araçta bulunan Mücahit Başak (28) ve Erhan Y. (31), minibüste yolcu olarak bulunan Müslüm Ö. (73), Müslüm F. (47), Fatma Ö. (18), Aysel Ö. (48) ve Dilan Ö. (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kaza
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