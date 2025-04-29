Ankara hava durumu 29 Nisan Salı! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 29 Nisan 2025 Salı günü hava durumu çok bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 18°C civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 6°C civarında seyredecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava koşulları genel olarak sakin olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 30 Nisan Çarşamba günü hava sıcaklıkları 19°C'ye yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 10°C civarında olacak. 1 Mayıs Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 19°C ile 8°C arasında değişecek. 2 Mayıs Cuma günü de hafif yağmur ihtimali var. Sıcaklıklar 17°C ile 8°C arasında olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 17°C ile 7°C arasında değişecek. 4 Mayıs Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 20°C ile 7°C arasında seyredecek. 5 Mayıs Pazartesi günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 24°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 11°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Sıcaklıkların artacağı günlerde hafif ve nefes alabilir kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önerilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, günlük planlamalarınızı daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olur.