Ankara Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

29 Ocak 2026 tarihinde Ankara'da hava durumu kapalı ve bulutlu olarak gözlemlenecek. Sıcaklık 5 ile 8 derece arasında değişecek. Öğleden sonra hafif yağış bekleniyor. Nem oranı %63 civarında kalacak ve rüzgar hızı 48 km/saat olarak tahmin ediliyor. Takip eden günlerde de bu hava koşulları devam edecek. Dışarı çıkarken şemsiye almak, kat kat giyinmek önemli. Hava durumuna uygun giyinerek hazırlıklı olmak gerekiyor.

Ufuk Dağ

29 Ocak 2026 Perşembe günü Ankara'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları 5 ile 8 derece arasında değişecek. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Nem oranı %63 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise 48 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:59. Gün batımı saati 18:03 olarak öngörülüyor.

30 Ocak Cuma günü benzer hava koşulları devam edecek. Hava sıcaklıkları 2 ile 8 derece arasında olacak. Hafif yağışların görüleceği belirtiliyor. 31 Ocak Cumartesi gününde hava sıcaklıkları 1 ile 9 derece arasında olacak. Hafif yağışlar bu günde devam edecek. 1 Şubat Pazar günü ise sıcaklık 2 ile 7 derece arasında değişecek. Yine hafif yağışlar bekleniyor.

Dışarı çıkarken bir şemsiye veya su geçirmez bir mont almak faydalı olacaktır. Rüzgar hızı artabilir. Nem oranı da yüksek kalacak. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumak için önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinerek hazırlıklı olmalısınız. Bu şekilde önümüzdeki günlerdeki hava durumuna en iyi şekilde hazırlık yapabilirsiniz.

