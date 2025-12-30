HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 30 Aralık Salı Ankara hava durumu nasıl?

30 Aralık 2025 tarihinde Ankara'da hava durumu genellikle açık ve ılıman bir gün sunacak. Gündüz sıcaklığı 7 derece, gece ise 1 derece civarında olacak. Ancak, 31 Aralık Çarşamba günü yer yer yağmur ve kar sağanakları bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 4 derece iken, gece düşüş yaşayarak -6 dereceye inecek. 1 Ocak Perşembe ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava, gündüz -1 gece -10 derece sıcaklıklar sunacak. Hava koşullarına uygun giyinmek ve dikkatli olmak önem taşımaktadır.

Ankara Hava Durumu! 30 Aralık Salı Ankara hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

30 Aralık 2025 Salı günü Ankara'da hava durumu genellikle açık olacak. Ilıman bir gün geçireceğiz. Gündüz hava sıcaklığı 7 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 1 derece civarında seyredecek. Rüzgarlar hafif bir şekilde güney yönünden esecek. Ankara'daki hava, ılıman ve açık bir gün olarak özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 31 Aralık Çarşamba günü yer yer yağmur ve kar sağanakları bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 4 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise -6 derece civarında seyredecek. Rüzgarlar kuzeybatı yönünden orta kuvvette esecek.

1 Ocak Perşembe günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı -1 derece civarında. Gece sıcaklığı ise -10 dereceye düşecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Soğuk günlerde kat kat giyinmeli ve sıcak kalmalıyız.

Yağışlı günlerde kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalı. Sürüşlerde hız sınırlarına uyulması gerekiyor. Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuyan hücreler uyandı! DEAŞ için yeni saldırı uyarısıUyuyan hücreler uyandı! DEAŞ için yeni saldırı uyarısı
İran Cumhurbaşkanı'ndan “protestocularla diyalog” mesajıİran Cumhurbaşkanı'ndan “protestocularla diyalog” mesajı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir yayın akışından çıkarıldı! Kimse bunu beklemiyordu

Uzak Şehir yayın akışından çıkarıldı! Kimse bunu beklemiyordu

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.