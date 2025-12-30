Ankara Hava Durumu! 30 Aralık Salı Ankara hava durumu nasıl?

30 Aralık 2025 Salı günü Ankara'da hava durumu genellikle açık olacak. Ilıman bir gün geçireceğiz. Gündüz hava sıcaklığı 7 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 1 derece civarında seyredecek. Rüzgarlar hafif bir şekilde güney yönünden esecek. Ankara'daki hava, ılıman ve açık bir gün olarak özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 31 Aralık Çarşamba günü yer yer yağmur ve kar sağanakları bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 4 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise -6 derece civarında seyredecek. Rüzgarlar kuzeybatı yönünden orta kuvvette esecek.

1 Ocak Perşembe günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı -1 derece civarında. Gece sıcaklığı ise -10 dereceye düşecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Soğuk günlerde kat kat giyinmeli ve sıcak kalmalıyız.

Yağışlı günlerde kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalı. Sürüşlerde hız sınırlarına uyulması gerekiyor. Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.