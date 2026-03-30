Ankara Hava Durumu! 30 Mart Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Mart 2026 Pazartesi. Ankara'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Gündüz saatlerinde sıcaklık 8-9 derece civarında bekleniyor. Gece ise hava 4-5 dereceye kadar düşecek. Hafif yağışların gün boyunca aralıklı olarak devam etmesi öngörülüyor.

Serin ve yağmurlu hava koşullarında kalın kıyafetler tercih edilmeli. Bu, üşümeyi önlemek açısından faydalı olacaktır. Yağışlı hava nedeniyle yollarda kayganlık oluşabilir. Sürücülerin dikkatli olması ve trafik kurallarına uyması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 31 Mart Salı günü 14-15 derece olacak. 1 Nisan Çarşamba günü sıcaklık 16-17 dereceye çıkacak. 2 Nisan Perşembe günü ise 18-19 derece civarında seyredecek. Bu tarihlerde hava daha ılıman hale gelecek. Yağış ihtimali de azalacaktır.

