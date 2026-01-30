HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da hava durumu, 30 Ocak 2026 Cuma günü serin ve yağışlı. Sıcaklık 5 ile 9 derece arasında değişirken, nem oranı %78 olarak ölçülüyor. Yüksek rüzgar hızı ise saatte 41 kilometreye ulaşacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları öngörülüyor. Vatandaşların kalın giyinmesi, şemsiye bulundurması ve soğuk algınlığına karşı dikkatli olması öneriliyor. Sağlıklı bir gün geçirmek için gerekli önlemleri almak önem taşıyor.

Ankara Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Ankara hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 30 Ocak 2026 Cuma günü, Ankara'da hava durumu serin ve yağışlı. Gün boyunca sıcaklık 5 ile 9 derece arasında değişecek. Nem oranı %78 civarında olacak. Rüzgar hızı ise saatte 41 kilometreye ulaşacak. Bu koşullar altında, hava serin ve nemli hissedilecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 31 Ocak Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 2 ile 10 derece arasında olacak. 1 Şubat Pazar günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 6 ile 14 derece arasında değişecek. 2 Şubat Pazartesi günü ise hafif yağmur devam edecek. Sıcaklık 0 ile 11 derece arasında olacak.

Bu serin ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Yanınıza şemsiye veya yağmurluk almayı unutmayın. Yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir. Bu nedenle soğuk algınlığına karşı dikkatli olmanızda yarar var. Rüzgar hızı saatte 41 kilometreye ulaşabilir. Rüzgarlı havalarda dikkatli olmalısınız. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirin.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava serin ve yağışlı olacak. Uygun giyinmek sağlık açısından önemlidir. Gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumakta yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın'da sabah saatlerinde korkutan deprem! Aydın'da sabah saatlerinde korkutan deprem!
İş yerine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı varİş yerine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.