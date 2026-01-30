Ankara Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Ocak 2026 Cuma günü, Ankara'da hava durumu serin ve yağışlı. Gün boyunca sıcaklık 5 ile 9 derece arasında değişecek. Nem oranı %78 civarında olacak. Rüzgar hızı ise saatte 41 kilometreye ulaşacak. Bu koşullar altında, hava serin ve nemli hissedilecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 31 Ocak Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 2 ile 10 derece arasında olacak. 1 Şubat Pazar günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 6 ile 14 derece arasında değişecek. 2 Şubat Pazartesi günü ise hafif yağmur devam edecek. Sıcaklık 0 ile 11 derece arasında olacak.

Bu serin ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Yanınıza şemsiye veya yağmurluk almayı unutmayın. Yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir. Bu nedenle soğuk algınlığına karşı dikkatli olmanızda yarar var. Rüzgar hızı saatte 41 kilometreye ulaşabilir. Rüzgarlı havalarda dikkatli olmalısınız. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirin.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava serin ve yağışlı olacak. Uygun giyinmek sağlık açısından önemlidir. Gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumakta yardımcı olacaktır.