Ankara Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu kış koşullarını yansıtıyor. Sıcaklıklar 0 ile 4 derece arasında değişecek. Yer yer karla karışık yağmur görülecek. Rüzgar 7 ile 11 kilometre hızında esecek. Genellikle kuzeybatı yönünden esmesi bekleniyor. Nem oranı %79 ile %90 arasında olacak. Bu hava, soğuk ve nemli bir deneyim sunacak.

Gün içindeki soğuk ve nemli hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde belirginleşecek. Sıcaklıklar 0 ile 4 derece dolaylarında gezinecek. Yer yer karla karışık yağmur görülecek. Rüzgarın hızı 7 ile 11 kilometre arasında olacak. Nem oranı ise %79 ile %90 arasında değişecek. Soğuk ve nemli hava yine hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde kış koşulları devam edecek. 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava daha soğuk olacak. Sıcaklık -1 ile -10 derece arasında değişecek. Hafif kar yağışı da bekleniyor. 2 Ocak 2026 Cuma günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile -9 derece arasında olacak. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü ise parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor. Sıcaklık 2 ile -7 derece arasında değişecek. Soğuk ve değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli.

Soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giyilmelidir. Karla karışık yağmur yolların kayganlaşmasına neden olabilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı. Gerekirse toplu taşıma araçları tercih edilmelidir. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalı. Su borularının donmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Kış koşullarının olumsuz etkilerinden korunmak bu şekilde mümkün olacaktır.