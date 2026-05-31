Ankara Hava Durumu! 31 Mayıs Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 31 Mayıs 2026 Pazar günü, Ankara'da hava durumu keyifli. Hava genellikle güneşli. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 9 ile 10 derece olacak. Serin akşam saatlerinde hafif bir ceket giymek rahatlık sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu güzel görünüyor. 1 Haziran Pazartesi günü hava genellikle güneşli. Sıcaklık 22 ile 24 derece arasında değişecek. 2 Haziran Salı günü, sıcaklık 25 ile 26 derece olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Ankara'nın karasal iklimi nedeniyle akşam ve sabah saatlerinde sıcaklıklar hızla düşebilir. Günün erken saatlerinde dışarı çıkarken ceket almalısınız. Akşam saatlerinde de aynı önlemi almak faydalı olacaktır. 2 Haziran için beklenen hafif yağışlı hava nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmalısınız. Bu şekilde hava koşullarına hazırlıklı olursunuz. Gününüzü daha konforlu geçirebilirsiniz.