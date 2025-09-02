HABER

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Özel'in çıkışı rahatsızlık yarattı: Mansur Yavaş cephesinden de açıklama geldi

CHP'de uzun süredir gündem cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. Ekrem İmamoğlu'nun aday olmayacağı senaryoda Özgür Özel ve Veli Ağbaba'dan 'Mansur Yavaş' çıkışı geldi. Ancak bu çıkış parti içinde bazı kesimleri rahatsız etti. Öte yandan Mansur Yavaş cephesinden de açıklama geldi. Yavaş bu söylemleri erken buluyor ve adının bu kadar konuşulmasını uygun bulmuyor. İşte detaylar...

Ufuk Dağ

Gazeteci Aytunç Erkin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, partinin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş'ı işaret etmesinin, parti içinde ve Yavaş'ta rahatsızlık yarattığını yazdı. CHP'li bazı isimlerin, Mansur Yavaş isminin gündeme getirilmesini “erken bir çıkış” olarak gördüğünü aktaran Erkin, parti içindeki kaynaklarının "Bu Mansur Yavaş’ı da yıpratır. Ayrıca CHP PM ve Meclis Grubu’nu hiçe saymak anlamına gelir" dediklerini belirtti. Mansur Yavaş'ın yakın çevresiyle de konuştuğunu kaydeden Erkin'in aktardığına göre; Yavaş, bu tartışmayı erken buluyor ve isminin bu kadar konuşulmasını uygun bulmuyor.

ADAYLIK TARTIŞMALARI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 15,5 milyon oy alarak belirlenen cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk süresi 5 ayı geçerken, CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı konusu da gündemden düşmüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü gazetesine verdiği röportajda konuyla ilgili soruya, "Ekrem İmamoğlu ne benim ne partinin, resmen Türkiye’nin adayı oldu. Ben kendimi bir seçenek olarak tutup diğer formüllerin önünü tıkamak istemem. Mansur Bey de bu şartlar altında yadsınmayacak seçenektir" yanıtını vermişti. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fuat Atik'in "CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim?" sorusunu "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’dur. Ama kendisi aday olamazsa CHP’deki en güçlü aday Mansur Yavaş’tır" şeklinde yanıtlamıştı.

"ERKEN BİR ÇIKIŞ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekili Veli Ağbaba'nın açıklamaları siyaset kulislerini hareketlendirirken, Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Mansur Yavaş isminin dile getirilmesinin, parti içinde bazı önemli isimler tarafından “erken bir çıkış” diye değerlendirildiğini yazdı.

"GENEL MERKEZ YENİ BİR OYUN MU KURUYOR"

Erkin'in aktardığına göre, CHP kaynakları şunları söyledi:

“Ekrem Başkan’ın adaylığını erken bir zamanda açıklamıştık. Şimdi de Mansur Başkan’ın ismini dolaşıma sokuyoruz. Bu Mansur Yavaş’ı da yıpratır. Ayrıca CHP PM ve Meclis Grubu’nu hiçe saymak anlamına gelir. Acaba CHP Genel Merkezi yeni bir oyun mu kuruyor? Bunu anlayacağız.”

"MANSUR YAVAŞ UYGUN BULMUYOR"

Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yakın çevresiyle konuştuğunu yazan Erkin, şu satırları kaleme aldı:

"Peki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu konuda ne diyor? Sessizliğini koruyor ama yakın çevresini değerlendirmesi şöyle:

'Mansur Başkan bu tartışmayı erken buluyor, adının bu kadar konuşulmasını uygun bulmuyor.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN' VURGUSU

Şunu da düşünün:

Seçim sandığı konuldu, muhalefet de bir araya geldi. Ancak Yavaş’ın kazanma ihtimali yoksa aday olmaz. Yine CHP’de de bazı çekinceler varsa kendisiyle ilgili yine adaylığı düşünmez. Bize göre o gün geldiğinde odaklanılması gereken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın durumu. İki yıl sonra ne olacağı belli değil. O gün geldiğinde toplum ne talep edecek bunları göreceğiz! 2027’nin Kasım ayında toplum kimi isteyecek? CHP ne olacak? Çok soru var ve Mansur Başkan bu tartışmalara girmeyi uygun bulmuyor.”

