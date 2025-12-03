HABER

Tüfekle oynarken 15 yaşındaki kız arkadaşını öldürdü, dağa kaçtı

Denizli'de kahreden olay! Evde oturan liseli Burak K., İran uyruklu kız arkadaşı Zahra Jahani ve kız kardeşini eve davet etti. Babasının tüfeğini getiren liseli tüfekle oynarken yanlışlıkla kız arkadaşını öldürdü. Talihsiz kız olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli kaçtığı dağda yakalandı. İlk ifadesinde de tüfeğin boş olduğunu sandığını söyledi.

Denizli'de bir lise öğrencisi, babasına ait ruhsatsız av tüfeğiyle oynadığı sırada, silahın ateş açması sonucu İran uyruklu kız arkadaşının başından vurdu. 15 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken, evden kaçan çocuk dağda yakalandı.

KIZ KARDEŞİYLE BİRLİKTE GELDİ

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; lise öğrencisi olan Burak K. (15), ailesiyle birlikte yaşadığı evinde yalnız bulunduğu sırada kız arkadaşı olan İran vatandaşı Zahra Jahani'yi (15) davet etti. Zahra Jahani, erkek arkadaşının evine kız kardeşiyle birlikte gitti.

SAÇMALAR BAŞINA İŞARET ETTİ

İddiaya göre, üç arkadaş evde otururken, Burak K. babasına ait olan ruhsatsız av tüfeğini odadan getirip oynarken, silah birden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Zahra Jahani'nin başına isabet etti. Jahani'nin kanlar içinde yere yığıldığının gören kız kardeşi dışarı çıkarak, ‘Ablamı öldürdü' diye bağırdı. Korkuyla paniğe kapılan Burak K., evden kaçtı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çocuğun çığlıkları ve silah sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Jahani'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Jahani'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

KARAKAYA DAĞI'NDA YAKALANDI

Olayın ardından evden kaçan Burak K. evin yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Karakaya Dağı'nda jandarma ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"İÇİ BOŞ SANDIM"

Tüfekle oynarken kız arkadaşının ölümüne neden olan gencin alınan ilk ifadesinde, "Şakasına tüfeği yüzüne doğru doğrulttum. Zahra Jahani ise ‘Yapamazsın' dedi. Bende içi boş sanarak tetiğe bastım, tüfek birden ateş aldı" dediği öğrenildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

