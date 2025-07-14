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Ankara kulislerinde bu iddiayı duymayan kalmadı! Kabine revizyonu için çok yakın bir tarihi işaret etti: "Dikkat çekici bazı duyumlar var"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde önemli değişimler gerçekleşeceği iddiaları son günlerde pekişti. AK Parti'nin hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kızılcahamam kampının ardından Kabine'de değişim için gözler bu haftaya çevrildi. "Dikkat çekici bazı duyumlar var" diyen TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, tarih vererek Ankara kulislerini hareketlendiren bilgileri paylaştı.

Ankara kulislerinde bu iddiayı duymayan kalmadı! Kabine revizyonu için çok yakın bir tarihi işaret etti: "Dikkat çekici bazı duyumlar var"
Hazar Gönüllü

Hafta başında Türkiye'nin gündemine Kabine revizyonu iddiası yerleşti. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde bu hafta görev değişimleri gerçekleşebilir. Değişimlerin özellikle perşembe gününe dek gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

KIZILCAHAMAM KAMPINDAN SONRA 'KABİNE REVİZYONU' İDDİASI

Uzun süredir gündemde olan Kabine değişikliği iddiaları, AK Parti'nin 11-12-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Kızılcahamam kampının ardından güçlendi. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, Ankara'da konuşulan kulis bilgilerini paylaşırken dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ankara kulislerinde bu iddiayı duymayan kalmadı! Kabine revizyonu için çok yakın bir tarihi işaret etti: "Dikkat çekici bazı duyumlar var" 1

BU HAFTAYI İŞARET ETTİ: “BAZI HAREKETLİLİKLER OLABİLİR”

Kabine revizyonunun eylül ayına ertelendiği iddialarına değinen Sözcan, "Ancak ben bu hafta içinde bazı hareketlilikler olabileceğine dair kulis bilgileri aldım" dedi.

Ankara kulislerinde bu iddiayı duymayan kalmadı! Kabine revizyonu için çok yakın bir tarihi işaret etti: "Dikkat çekici bazı duyumlar var" 2

“DİKKAT ÇEKİCİ DUYUMLAR VAR”

Kulis bilgilerinin kesin olmadığının altını çizen Sözcan, "Ama dikkat çekici duyumlar var. "Perşembeye kadar bazı değişikliklerin olabileceği konuşuluyor. Ancak altını çizelim, Kabine değişikliği tamamen Cumhurbaşkanı’nın takdirindedir" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kızılcahamam Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kabine
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