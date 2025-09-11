HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara kulislerinden sızdı! Herkes bu iki belediye başkanını konuşuyor: Özlem Çerçioğlu'ndan sonra AK Parti'den CHP'ye iki transfer daha

Siyasetin gündemine damga vuracak bir transfer haberi daha kulisleri hareketlendirdi. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 8 belediye başkanının daha AK Parti'ye geçmesi geniş yankı uyandırmıştı. 2 gün önce ise yine CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye geçeceği öne sürülmüştü. Şimdi de İstanbul'dan 2 belediye başkanının daha AK Parti'ye katılacağı iddiası ses getirdi.

Ankara kulislerinden sızdı! Herkes bu iki belediye başkanını konuşuyor: Özlem Çerçioğlu'ndan sonra AK Parti'den CHP'ye iki transfer daha
Hazar Gönüllü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çok konuşulan transferinin ardından başka belediye başkanlarının da AK Parti'ye geçeceği iddiası uzun süredir gündemdeydi. Son olarak AK Parti'ye geçeceği konuşulan iki belediye başkanının daha ismi gündeme geldi.

AK PARTİ'YE 2 BELEDİYE BAŞKANI TRANSFERİ DAHA

Gazeteci Mahir Kılıç önümüzdeki dönemi işaret ederek siyaset kulislerinde dolaşan iddiayı gündeme getirdi. Buna göre Antalya'dan iki belediyenin AK Parti'ye geçmesi ihtimali gündemde. Bu belediyelerin Korkuteli ve Elmalı belediyeleri olduğu konuşuluyor.

Ankara kulislerinden sızdı! Herkes bu iki belediye başkanını konuşuyor: Özlem Çerçioğlu ndan sonra AK Parti den CHP ye iki transfer daha 1
Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk

SEÇİM SONUÇLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

2024 yerel seçim sonuçlarında Korkuteli ve Elmalı belediyelerindeki rekabet dikkat çekiciydi. CHP'nin adayı Saniye Caran, MHP'li rakibini 915 farkla geride bırakarak Korkuteli Belediye Başkanı olmuştu. Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ise rakibin kayda değer bir farkla geride bırakmıştı.

Ankara kulislerinden sızdı! Herkes bu iki belediye başkanını konuşuyor: Özlem Çerçioğlu ndan sonra AK Parti den CHP ye iki transfer daha 2

BEYKOZ BELEDİYESİ'NDE KRİTİK İSTİFALAR

Öte yandan 9 Eylül'de Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile CHP Beykoz Belediye Meclis üyeleri Uğur Gökdemir ve Murat Uzun CHP'den istifa etmişti. İstifasının ardından Vural Gürzel'in de AK Parti'ye geçeceği ileri sürüldü.

Ankara kulislerinden sızdı! Herkes bu iki belediye başkanını konuşuyor: Özlem Çerçioğlu ndan sonra AK Parti den CHP ye iki transfer daha 3
Özlem Vural Gürzel

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU TRANSFERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü töreninde ise 9 belediye başkanı AK Parti'ye katılmıştı. İstifası ve AK Parti'ye geçişiyle çok tartışılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte AK Parti'ye katılan diğer belediye başkanlarının listesi şöyleydi:

  • Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan (CHP)
  • Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan (CHP)
  • Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya (CHP)
  • Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz (CHP)
  • Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca (CHP)
  • Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Koda (İYİ Parti)
  • Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar (İYİ Parti)
  • Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık (Bağımsız)
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sabancı topluluğu 100 yaşını özel bir konserle kutladıSabancı topluluğu 100 yaşını özel bir konserle kutladı
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparken, 1 kişi yaralandıKontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparken, 1 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
antalya transfer Elmalı Korkuteli CHP ak parti iddia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında öğrendi

Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında öğrendi

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Dünya bu olayla ayağa kalktı! Trump resmen çıldırdı: "Ne işi var?"

Dünya bu olayla ayağa kalktı! Trump resmen çıldırdı: "Ne işi var?"

Korkunç bir suikastta öldürülmüştü! İşte Charlie Kirk'ün vurulma anı

Korkunç bir suikastta öldürülmüştü! İşte Charlie Kirk'ün vurulma anı

Ankara depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama: '7 büyüklüğüne varan deprem üretebilir'

Ankara depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama: '7 büyüklüğüne varan deprem üretebilir'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.