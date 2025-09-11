Ankara kulislerinden sızdı! Herkes bu iki belediye başkanını konuşuyor: Özlem Çerçioğlu'ndan sonra AK Parti'den CHP'ye iki transfer daha

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çok konuşulan transferinin ardından başka belediye başkanlarının da AK Parti'ye geçeceği iddiası uzun süredir gündemdeydi. Son olarak AK Parti'ye geçeceği konuşulan iki belediye başkanının daha ismi gündeme geldi.

AK PARTİ'YE 2 BELEDİYE BAŞKANI TRANSFERİ DAHA

Gazeteci Mahir Kılıç önümüzdeki dönemi işaret ederek siyaset kulislerinde dolaşan iddiayı gündeme getirdi. Buna göre Antalya'dan iki belediyenin AK Parti'ye geçmesi ihtimali gündemde. Bu belediyelerin Korkuteli ve Elmalı belediyeleri olduğu konuşuluyor.



Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk

SEÇİM SONUÇLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

2024 yerel seçim sonuçlarında Korkuteli ve Elmalı belediyelerindeki rekabet dikkat çekiciydi. CHP'nin adayı Saniye Caran, MHP'li rakibini 915 farkla geride bırakarak Korkuteli Belediye Başkanı olmuştu. Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ise rakibin kayda değer bir farkla geride bırakmıştı.

BEYKOZ BELEDİYESİ'NDE KRİTİK İSTİFALAR

Öte yandan 9 Eylül'de Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile CHP Beykoz Belediye Meclis üyeleri Uğur Gökdemir ve Murat Uzun CHP'den istifa etmişti. İstifasının ardından Vural Gürzel'in de AK Parti'ye geçeceği ileri sürüldü.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU TRANSFERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Özlem Vural Gürzel

AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü töreninde ise 9 belediye başkanı AK Parti'ye katılmıştı. İstifası ve AK Parti'ye geçişiyle çok tartışılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte AK Parti'ye katılan diğer belediye başkanlarının listesi şöyleydi: