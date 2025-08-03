Ankara kulislerini hareketlendirecek anket! Seçmen 'erken seçim' dedi... Oran dikkat çekti

Gündemin son zamanlardaki en önemli tartışma başlığı erken seçim. Muhalefet kanadı her açıklamasında erken seçim vurgusu yaparken, konuyla ilgili olarak kamuoyu yoklaması yapıldı.

Ortaya çıkan sonuç ise Ankara kulislerini hareketlendirecek. Ser-AR Araştırma'nın yaptığı ankette katılımcılara erken seçim isteyip istemedikleri soruldu.

YÜZDE 69 ERKEN SEÇİM İSTİYOR

24-26 Temmuz tarihleri arasında yapılan ankette katılımcıların yüzde 69'u erken seçim istedi. Erken seçim istemediklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 28'de kaldı. Katılımcıların yüzde 3'ü ise 'Fikrim yok' dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İÇİN DE ANKET YAPILDI

Öte yandan olası cumhurbaşkanı adayları üzerinden de bir anket gerçekleştirildi. Yapılan ankette; Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yer verildi.

İMAMOĞLU YÜZDE 45, ERDOĞAN YÜZDE 42,5

Ankete göre İmamoğlu - Erdoğan arasında yapılan ankette; İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 45 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 42,5 oldu.

YAVAŞ DA ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE ÇIKTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılan ankette ise Yavaş oyların yüzde 47,3'ünü aldı. Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 41,7 oldu.

Araştırma 26 ilde, 2050 kişiyle CATI (bilgisayar destekli telefon) yöntemiyle yapıldı. Anketin güven aralığı %95, hata payı ise ±%1,95 olarak açıklandı.