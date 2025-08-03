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Ankara kulislerini hareketlendirecek anket! Seçmen 'erken seçim' dedi... Oran dikkat çekti

Türkiye siyasetinin en önemli tartışma maddelerinden biri erken seçim. Muhalefet her açıklamasında erken seçim isteğini dile getirirken, Ankara kulislerini hareketlendirecek bir anket yapıldı. Katılımcılara 'erken seçim' isteyip istemediği soruldu. Ortaya çıkan oran ise dikkat çekti. Öte yandan cumhurbaşkanlığı seçimi için de 2 farklı anket yapıldı. İşte tüm detaylar...

Ankara kulislerini hareketlendirecek anket! Seçmen 'erken seçim' dedi... Oran dikkat çekti
Melih Kadir Yılmaz

Gündemin son zamanlardaki en önemli tartışma başlığı erken seçim. Muhalefet kanadı her açıklamasında erken seçim vurgusu yaparken, konuyla ilgili olarak kamuoyu yoklaması yapıldı.

Ankara kulislerini hareketlendirecek anket! Seçmen erken seçim dedi... Oran dikkat çekti 1

Ortaya çıkan sonuç ise Ankara kulislerini hareketlendirecek. Ser-AR Araştırma'nın yaptığı ankette katılımcılara erken seçim isteyip istemedikleri soruldu.

Ankara kulislerini hareketlendirecek anket! Seçmen erken seçim dedi... Oran dikkat çekti 2

YÜZDE 69 ERKEN SEÇİM İSTİYOR

24-26 Temmuz tarihleri arasında yapılan ankette katılımcıların yüzde 69'u erken seçim istedi. Erken seçim istemediklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 28'de kaldı. Katılımcıların yüzde 3'ü ise 'Fikrim yok' dedi.

Ankara kulislerini hareketlendirecek anket! Seçmen erken seçim dedi... Oran dikkat çekti 3

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İÇİN DE ANKET YAPILDI

Öte yandan olası cumhurbaşkanı adayları üzerinden de bir anket gerçekleştirildi. Yapılan ankette; Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yer verildi.

Ankara kulislerini hareketlendirecek anket! Seçmen erken seçim dedi... Oran dikkat çekti 4

İMAMOĞLU YÜZDE 45, ERDOĞAN YÜZDE 42,5

Ankete göre İmamoğlu - Erdoğan arasında yapılan ankette; İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 45 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 42,5 oldu.

Ankara kulislerini hareketlendirecek anket! Seçmen erken seçim dedi... Oran dikkat çekti 5

YAVAŞ DA ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE ÇIKTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılan ankette ise Yavaş oyların yüzde 47,3'ünü aldı. Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 41,7 oldu.

Araştırma 26 ilde, 2050 kişiyle CATI (bilgisayar destekli telefon) yöntemiyle yapıldı. Anketin güven aralığı %95, hata payı ise ±%1,95 olarak açıklandı.

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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan erken seçim anket
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