Ankara kulislerini sallayan 'Kılıçdaroğlu' sözleri! "Parti sahipsiz mi kalsın?" 'Genel başkanlığa geri dönüyor' iddiası gündem oldu

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayların iptali istemiyle açılan dava ertelendi. Kurultayların iptal olması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olabileceği iddiası dillendiriliyor.

"KILIÇDAROĞLU'NUN YENİDEN İŞ BAŞINA GELMESİ DEMEK"

Ben dün Kılıçdaroğlu’nun çevresiyle, CHP Genel Merkezi'yle konuştuğunu söyleyen gazeteci İsmail Saymaz, Ankara kulislerini hareketlendiren çarpıcı kulis bilgilerini aktardı.

Ankara’da mutlak butlan eğilimi olduğunu söyleyen Saymaz “Benim anladığım kadarıyla Ankara'daki eğilim, mutlak butlan denilen kararı alma yönünde. Oraya doğru ağırlık basıyor.” diye ve şunları ekledi:

"Mutlak butlan ne demek? 3-4 Kasım 2023'te kurultayın öncesine dönmek. Yani ondan sonra genel başkan, Özgür Özel dönemindeki son genel başkan ve onun parti meclisine, partiyi teslim etmek demek. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun yeniden iş başına gelmesi demek.”

"KILIÇDAROĞLU REDDETMEZ"

Saymaz, Kılıçdaroğlu’nun bu kararı reddedip etmeyeceğini sorduğunda çevresinden şu yanıtı aldığını söyledi:

“Hayır, reddetmez. Çünkü dediler, ‘Parti sahipsiz mi, başsız mı kalsın? Özgür Özel de yok. Kemal Kılıçdaroğlu da mı almasın? Partiyi başsız mı bıraksın?’ dedi.”

CHP'NİN KURULTAYLARININ İPTALİNE İLİŞKİN DAVA ERTELENDİ

AA'nın aktardığına göre; CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava 30 Haziran'a ertelendi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'na yönelik ihtiyati tedbir talebini reddetti.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.