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İstanbul'dan Irak'a giden yolcu otobüsü Aksaray'dan kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Ankara- Niğde otoyolunda Aksaray mevkiinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yolun dışına savruldu. Yan yatan yolcu otobüsünde çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

İstanbul'dan Irak'a giden yolcu otobüsü Aksaray'dan kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Aaksaray’da yolcu otobüsü yoldan çıktı. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Ankara- Niğde kara yolu Babakonağı mevkisinde meydana geldi.

İstanbul dan Irak a giden yolcu otobüsü Aksaray dan kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var 1

İstanbul dan Irak a giden yolcu otobüsü Aksaray dan kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var 2

İSTANBUL'DAN IRAK'A GİDEN YOLCU OTOBÜSÜ KAZA YAPTI

İstanbul'dan Irak'a giden Yahya A. yönetimindeki 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. 2 şoför, 1 muavin ve 34 yolcunun bulunduğu otobüste, çok sayıda kişi yaralandı.

İstanbul dan Irak a giden yolcu otobüsü Aksaray dan kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var 3

İstanbul dan Irak a giden yolcu otobüsü Aksaray dan kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var 4

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı

İstanbul dan Irak a giden yolcu otobüsü Aksaray dan kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var 5

İstanbul dan Irak a giden yolcu otobüsü Aksaray dan kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var 6

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Niğde otobüs kazası
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