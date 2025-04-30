Ankara Valiliği duyurdu: Sağanak yağmur geliyor!

Ankara Valiliği, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"SEL, SU BAKSINI, YILDIRIM, ULAŞIMDA AKSAMALAR..."

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, 01.05.2025 Perşembe günü Ankara çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sapanak şeklindeki yağışların, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baksını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamuoyunun bilgisine sunurlur. "

Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;



Ankara'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor❗️



Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. pic.twitter.com/mBhjIrQW26 — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) April 30, 2025