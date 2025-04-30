HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara Valiliği duyurdu: Sağanak yağmur geliyor!

Ankara'da sağanak yağmur uyarısı yapıldı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'da kuvvetli yağış bekleniyor. Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı yapıldı.

Ankara Valiliği duyurdu: Sağanak yağmur geliyor!
Mustafa Fidan

Ankara Valiliği, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"SEL, SU BAKSINI, YILDIRIM, ULAŞIMDA AKSAMALAR..."

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, 01.05.2025 Perşembe günü Ankara çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sapanak şeklindeki yağışların, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baksını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamuoyunun bilgisine sunurlur. "

30 Nisan 2025
30 Nisan 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DEM Parti'den barış açıklamasıDEM Parti'den barış açıklaması
Rusya'nın müzakare çağrısına Ukrayna'dan yanıt! Rusya'nın müzakare çağrısına Ukrayna'dan yanıt!

Anahtar Kelimeler:
Ankara ankara hava durumu sağanak valilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yaz tatili erkene çekilecek mi? Bakan Tekin açıkladı

Yaz tatili erkene çekilecek mi? Bakan Tekin açıkladı

Engin Polat ve babası Sezgin Polat'a hapis cezası!

Engin Polat ve babası Sezgin Polat'a hapis cezası!

'Ne borsa ne konut ne arsa' diyerek... Mert Başaran'dan 'panik' uyarısı

'Ne borsa ne konut ne arsa' diyerek... Mert Başaran'dan 'panik' uyarısı

Oğlunun son ses kaydını dinletti! TBMM'de herkes gözyaşlarına boğuldu

Oğlunun son ses kaydını dinletti! TBMM'de herkes gözyaşlarına boğuldu

Yer: Ankara! Cani doktor 26 köpeği öldürmüş... Pişkin savunması çileden çıkardı

Yer: Ankara! Cani doktor 26 köpeği öldürmüş... Pişkin savunması çileden çıkardı

İmamoğlu’nun gittiği ve kamerası kapatılan otelin müdürleri hakkında karar

İmamoğlu’nun gittiği ve kamerası kapatılan otelin müdürleri hakkında karar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.