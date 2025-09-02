HABER

Ankara Valiliği'nden 'duman ve is kokusu' açıklaması!

Ankara Valiliği, kentte hissedilen yoğun duman ve is kokusunun, Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınından kaynaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, son saatlerde kent genelinde pek çok vatandaş tarafından hissedilen ve endişeye neden olan duman ve is kokusunun nedenine ilişkin bilgi verildi.

"HERHANGİ BİR YANGIN OLAYI BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamada, Kastamonu'nun Araç ilçesinde devam eden yangınlardan yükselen is ve dumanın, kuzey yönlü rüzgarların etkisiyle Ankara'ya kadar taşındığı belirtildi.

Başkent sınırları içerisinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığının altı çizilen açıklamada, "İlimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır. Halkımızın bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

(DHA)
