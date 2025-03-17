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Ankara Valiliği'nden 'zirai don' uyarısı

17.03.2025 16:21
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Ankara Valiliği, yarından itibaren kentte etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle zirai don riskine karşı uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği'nden 'zirai don' uyarısı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don hadisesi beklenmektedir. Ankara il genelinde 18 Mart 2025 Salı gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin çarşamba, perşembe ve cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir" denildi.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Ankara Valiliği don
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