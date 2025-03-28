Ankara Valisi Şahin bayram tedbirlerine açıkladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, valilikte, Ramazan Bayramı'nda alınacak tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Herkesin yakınlarıyla güzel bir bayram yaşamasını dileyen Şahin, vatandaşların bayramı güvenli ve huzurlu geçirmesi için tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Şehir içi ve şehir dışı güvenliği sağlamak amacıyla denetimleri sürdürdüklerini söyleyen Şahin, mezarlıklar, hastaneler, otogar, tren garı ve havalimanında gerekli tedbirleri aldıklarını dile getirdi.

Tedarik zincirine dahil olmayan kamyon ve tır gibi ağır vasıtaların şehre giriş ve çıkışlarını akşam 16.00'dan itibaren kısıtladıklarını bildiren Şahin, "Sorumluluk bölgelerimizde, Emniyet Müdürlüğümüz bayram boyunca 21 bin 666 personel, 2 bin 652 araç, bir helikopter ve bir dronla trafik denetimlerini sürekli olarak yapacaktır. Yine İl Jandarma sorumluluk bölgemizde, 2 bin 842 jandarma personelimiz, 865 aracımız ve 31 dronla denetim görevlerini sürdürecektir." ifadesini kullandı.

28 Şubat-27 Mart arasında il genelindeki asayiş verilerine ilişkin de bilgi veren Şahin, son bir ayda 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 18, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 71, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 155, 5 yıla kadar hapis cezası olan 1448 ve ifadeye yönelik aranan 2 bin 720 şahıs olmak üzere toplam 4 bin 412 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

"81 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI"

Vasip Şahin, düzensiz göçle mücadele kapsamında mart ayında 6 bin 211 kişiye kimlik denetimi yapıldığını, iki operasyonla 81 düzensiz göçmenin yakalandığını belirtti.

Emniyet ve jandarmanın sanal alanda yaptığı takip ve incelemelerde 2 bin 301 hesapta suç unsurunun tespit edildiğini dile getiren Şahin, operasyonlar sonucu 44 kişinin gözaltına alındığını, 28 şüphelinin ise tutuklandığını ifade etti.

Organize suçlarla mücadele operasyonlarında üç organize suç çetesinin çökertildiğinin, gözaltına alınan 82 şüpheliden 25'inin tutuklandığını bildiren Vasip Şahin, narkotik suçlarla mücadelede yakalanan 1507 zanlıdan 249'unun tutuklandığını kaydetti.

Terörle mücadelede ise 11 operasyonun gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Şahin, "106 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4'ü tutuklandı. 28 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı." diye konuştu.

"ANKARA'DAKİ YASA DIŞI EYLEMLERDE 4 KİŞİ TUTUKLANDI"

Şahin, son bir haftada Ankara'da gerçekleşen yasa dışı sokak eylemlerine ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Son bir haftada ilimizde de bir takım yasa dışı gösteri ve eylemler gerçekleştirildi. Bu anlamda 373 şahıs hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 355'i gözaltına alındı. 89'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 kişi tutuklandı. 120 şahıs hakkında gözaltı işlemleri devam etmektedir. Bütün gençlerimizi, vatandaşlarımızı yasa dışı eylemlerden uzak durmaya davet ediyoruz."

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır