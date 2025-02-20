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  4. Ankara ve İstanbul’dan sonra Adana! Tek bir evde yapılan baskında 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi

Ankara ve İstanbul’dan sonra Adana! Tek bir evde yapılan baskında 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
20.02.2025 10:05
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Sahte içki kabusu Adana'da da devam ediyor! Daha önce Ankara ve İstanbul'da canlar alan sahte içki bu sefer Adana'ya sıçradı. Merkez Yüreğir ilçesinde 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara ve İstanbul’dan sonra Adana! Tek bir evde yapılan baskında 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi

Son dönemde sahte içki vakaları yükselmişti. Ankara ve İstanbul’da sahte içki kaynaklı ölümler artmış, Ankara’da 59 kişi, İstanbul’da ise 70 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye genelinde ise sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 100'ü aşmıştı. Şimdi ise Adana'da sahte içki ele geçirildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.

sahtealkol

2 BİN 2800 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramalarda 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi.

ŞÜPHELİ GÖZ ALTINA ALINDI

Polis ekipleri, adresteki şüpheliyi gözaltına aldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Ankara İstanbul sahte içki
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