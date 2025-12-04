Ankara sahip olduğu köklü tarihi sayesinde ülkemizin en önemli kültür merkezlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Şehir Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olması açısından da oldukça dikkat çekmektedir .Ankara’da keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda turistik yer ve kültürel yapı bulunmaktadır. Bu nedenle yerli ve yabancı birçok turist tarafından ziyaret edilmektedir. Ankara’yı ziyaret etmek isteyen kişiler Ankara’ya nereden gidilir sorusuna yanıt ararlar.

Ankara'ya nasıl gidilir, Ankara'ya nereden gidilir?

Ülkemizin başkenti olan Ankara pek çok açıdan ziyaretçileri kendine çekmektedir. Bu noktada Ankara’ya nasıl gidileceği en çok araştırılan konulardan biridir. Ankara’ya nasıl gidileceği yolculuğa çıkılacak şehre ve tercih edilen ulaşım aracına göre değişiklik gösterir. Coğrafi olarak ülkemizin tam merkezinde yer alan başkente ulaşım seçenekleri oldukça çeşitlidir.

İç Anadolu Bölgesi’nden yola çıkanlar için Ankara’ya özel araçla ve şehirlerarası otobüslerle ulaşmak oldukça kolaydır. Bölgedeki şehirlerde Ankara’ya ulaşan kara yolları da çeşitli bağlantılara sahiptir. Bu açıdan birkaç saatlik bir yolculukla şehre ulaşmak mümkündür. Bilhassa Konya, Kayseri, Eskişehir, Kırıkkale ve Aksaray gibi şehirlerden Ankara’ya ulaşmak oldukça kısa sürer.

İstanbul’dan Ankara’ya gitmek isteyenler için ulaşım seçenekleri biraz daha çeşitlidir. Özel araçla İstanbul-Ankara arası yolculuk yaklaşık 5,5 saat sürmektedir. Diğer bir seçenek olarak hızlı tren teknolojisinin gelişmesi bu süreyi önemli ölçüde kısaltmıştır. Pendik Tren İstasyonu’ndan hareket eden Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Ankara’ya yaklaşık 4 saatte ulaşmak mümkündür. Bu süre kara yolu ile yapılan yolculuğa kıyasla hem daha konforlu hem de daha az zamanda gerçekleşir.

Eskişehir gibi YHT hattı üzerinde bulunan şehirlerden de Ankara’ya ulaşmak daha kısadır. Eskişehir’den YHT ile 1,5 saat gibi kısa bir sürede Ankara’ya varmak mümkündür. Bu açıdan İç Anadolu ve Marmara bölgelerinden başkente ulaşmak için en çok tercih edilen seçeneklerden biri hızlı trendir.

Türkiye’nin diğer bölgelerinden Ankara’ya gelecek olan yolcular için havayolu seçeneği en hızlı tercih olacaktır. Yurt içi uçuş ağının oldukça geniş olması sayesinde Akdeniz, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden Ankara Esenboğa Havalimanı’na düzenli uçuşlar gerçekleştirilmektedir. Bu bölgelerde yer alan illerden Ankara’ya direkt uçuş süresi çoğu zaman 1-1,5 saat arası sürmektedir.