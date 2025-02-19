Ankara'yı hareketlendirecek anket! Erdoğan Cumhur İttifakı'nın İmamoğlu CHP'nin adayı! Mansur Yavaş bağımsız aday olursa... 2. tura kim kalır?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olduğu senaryoda Mansur Yavaş'ın da CHP'nin dışındaki muhalefetin ortak adayı olarak seçime girmesi bekleniyor. Mansur Yavaş cephesi bu iddialar hakkında henüz bir açıklama yapmıyor fakat aday belirleme sürecinde muhalefet bu noktaya doğru gidiyor.

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın üçünün birden aday olduğu senaryoda ikinci tura kimler kalır? Türkiye Siyasi Gündem Araştırması Şubat 2025 anketinde kullanıcılarına bu soruyu sordu.

İLK SORU: CHP PARTİ ÜYELERİNİN CUMHURBAŞKANI ADAYI SİZCE KİM OLUR?

Ankete katılanların %42.5'i bu soruya Ekrem İmamoğlu yanıtını verirken %37.1'i Mansur Yavaş dedi. %20.4 ise fikrim yok cevabını belirtti.

KRİTİK DETAY: 3 LİDER DE ADAY OLURSA KİME OY VERİRSİNİZ?

Ankete katılanlara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa oy verme davranışınız nasıl olur?" sorusu soruldu.

Ankete katılanların %29.7'si Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm derken, CHP dışındaki muhalefetin ortak adayı Mansur Yavaş'a oy veririm diyenlerin oranı %28.9 oldu. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ise %26.2'de kaldı.

Ayrıca Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'nın verilerine göre vatandaşlara "Yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde, sizce muhalefetin adayı kim olmalıdır?" sorusu da soruldu.

Ankete katılanların %28.7'si Mansur Yavaş, %20.7'si Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi. %7.5 diğer seçeneğini seçerken katılımcıların %43.2'si de fikrinin olmadığını belirtti.