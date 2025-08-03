Ankara'yı sağanak vurdu! 45 dakikalık sağanak sele neden oldu, araçlar yollarda mahsur kaldı

Ankara’da kısa sürede etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sincan - Ayaş yolunda oluşan su birikintileri trafiği yavaşlatırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Akşam saatlerinde aniden bastıran yağış ve fırtına nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su baskınları yaşanırken, yollar adeta göle döndü. Yoğun yağış nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI!

Sincan’ın Siyahlale Caddesi üzerinde bulunan bir binanın eksi birinci katı sağanak nedeniyle tamamen suyla doldu. Ankara İtfaiyesi ekipleri, su tahliyesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Binada yaşayan vatandaşlar, içerideki eşyalarının zarar görmemesi için tahliye işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

45 DAKİKADA SEL OLDU!

Ankara genelinde, bin 450 araç ve 3 bin 80 personelle sahada olduklarını belirten yetkililer, yağışın yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arasında sürdüğünü ifade etti.

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır