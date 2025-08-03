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Ankara'yı sağanak vurdu! 45 dakikalık sağanak sele neden oldu, araçlar yollarda mahsur kaldı

Ankara'nın Beypazarı, Sincan ve Haymana ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana gelirken, yollar suyla kaplandı ve ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Ankara'yı sağanak vurdu! 45 dakikalık sağanak sele neden oldu, araçlar yollarda mahsur kaldı

Ankara’da kısa sürede etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sincan - Ayaş yolunda oluşan su birikintileri trafiği yavaşlatırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Ankara yı sağanak vurdu! 45 dakikalık sağanak sele neden oldu, araçlar yollarda mahsur kaldı 1

Akşam saatlerinde aniden bastıran yağış ve fırtına nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su baskınları yaşanırken, yollar adeta göle döndü. Yoğun yağış nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Ankara yı sağanak vurdu! 45 dakikalık sağanak sele neden oldu, araçlar yollarda mahsur kaldı 2

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI!

Sincan’ın Siyahlale Caddesi üzerinde bulunan bir binanın eksi birinci katı sağanak nedeniyle tamamen suyla doldu. Ankara İtfaiyesi ekipleri, su tahliyesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ankara yı sağanak vurdu! 45 dakikalık sağanak sele neden oldu, araçlar yollarda mahsur kaldı 3

Binada yaşayan vatandaşlar, içerideki eşyalarının zarar görmemesi için tahliye işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Ankara yı sağanak vurdu! 45 dakikalık sağanak sele neden oldu, araçlar yollarda mahsur kaldı 4

45 DAKİKADA SEL OLDU!

Ankara genelinde, bin 450 araç ve 3 bin 80 personelle sahada olduklarını belirten yetkililer, yağışın yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arasında sürdüğünü ifade etti.

Ankara yı sağanak vurdu! 45 dakikalık sağanak sele neden oldu, araçlar yollarda mahsur kaldı 5

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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sel Ankara sağanak yağış
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