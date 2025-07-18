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Ankara'yı sağanak vurdu! Caddeler ve sokaklar göle döndü, araçlar akıntıya kapıldı! Vali Vasip Şahin'den açıklama geldi

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle caddelerde, sokaklarda ve bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Suyla kaplanan bazı yollarda ulaşım durdu. Yolda zorlukla giden bazı otomobillerin akıntıya kapıldığı görüldü. Ankara Valisi Vasip Şahin, "Şu anda çok ciddi bir sıkıntı yok. Bir iki alt geçitte su dolması var. Orada ekipler şu anda müdahale ediyorlar. İnşallah ciddi bir kriz olmadan atlatacağız." dedi.

Ankara'yı sağanak vurdu! Caddeler ve sokaklar göle döndü, araçlar akıntıya kapıldı! Vali Vasip Şahin'den açıklama geldi

Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Ankara yı sağanak vurdu! Caddeler ve sokaklar göle döndü, araçlar akıntıya kapıldı! Vali Vasip Şahin den açıklama geldi 1

VATANDAŞLAR SAĞANAĞA DIŞARIDA YAKALANDI

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi. Fırtına nedeniyle Keçiören ve Çankaya ilçelerinde ağaçlar devrildi. Mamak Cengizhan Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu.

Ankara yı sağanak vurdu! Caddeler ve sokaklar göle döndü, araçlar akıntıya kapıldı! Vali Vasip Şahin den açıklama geldi 2

ULAŞIM AKSADI, CADDELER VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle araç kuyrukları oluştu ve ulaşım aksadı. Ayrıca bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu bir otomobil zarar gördü.

Ankara yı sağanak vurdu! Caddeler ve sokaklar göle döndü, araçlar akıntıya kapıldı! Vali Vasip Şahin den açıklama geldi 3

Ankara Büyükşehir Belediyesinin sağanak nedeniyle 1869 araç ve 2 bin 312 personelle görev yaptığı bildirildi.

Ankara yı sağanak vurdu! Caddeler ve sokaklar göle döndü, araçlar akıntıya kapıldı! Vali Vasip Şahin den açıklama geldi 4

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Şu anda çok ciddi bir sıkıntı yok. Bir iki alt geçitte su dolması var. Orada ekipler şu anda müdahale ediyorlar. İnşallah ciddi bir kriz olmadan atlatacağız." ifadelerine yer verdi.

(İHA)

18 Temmuz 2025
18 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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