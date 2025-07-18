Ankara'yı sağanak vurdu! Caddeler ve sokaklar göle döndü, araçlar akıntıya kapıldı! Vali Vasip Şahin'den açıklama geldi

Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

VATANDAŞLAR SAĞANAĞA DIŞARIDA YAKALANDI

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi. Fırtına nedeniyle Keçiören ve Çankaya ilçelerinde ağaçlar devrildi. Mamak Cengizhan Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu.

ULAŞIM AKSADI, CADDELER VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle araç kuyrukları oluştu ve ulaşım aksadı. Ayrıca bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu bir otomobil zarar gördü.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin sağanak nedeniyle 1869 araç ve 2 bin 312 personelle görev yaptığı bildirildi.

Ankara'da araçlar sel sularında sürüklendi pic.twitter.com/PBUA70SPzg — Mynet (@mynet) July 18, 2025

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Şu anda çok ciddi bir sıkıntı yok. Bir iki alt geçitte su dolması var. Orada ekipler şu anda müdahale ediyorlar. İnşallah ciddi bir kriz olmadan atlatacağız." ifadelerine yer verdi.

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu pic.twitter.com/MJKyiOnpeS — Mynet (@mynet) July 18, 2025

(İHA)

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