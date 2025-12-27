HABER

Ankara'da binanın çatısı alev alev yandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken dumanlar gökyüzünü kapladı.Edinilen bilgilere göre, saat 16.30 sıralarında, Etimesgut ilçesinde bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken dumanlar gökyüzünü kapladı.

Edinilen bilgilere göre, saat 16.30 sıralarında, Etimesgut ilçesinde bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının binanın diğer bölümlerine sıçramaması için yoğun çaba harcarken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Ankara’da binanın çatısı alev alev yandı 1

Ankara’da binanın çatısı alev alev yandı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Ankara
