HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara’da bir ilaç fabrikası çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Alcı OSB Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir ilaç fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan Alcı OSB Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında fabrika kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, 2000 Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın arka kısmından yükselen alevleri fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Yangın yalnızca maddi hasar ile atlatılırken, fabrika kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
yangın Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.