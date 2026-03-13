HABER

Ankara’da inşaat alanında çökme: 1’i ağır, 2 yaralı

Ankara’nın Akyurt ilçesinde bir villada meydana gelen balkon sundurması çöktü, 1’i ağır 2 işçi yaralandı.

Ankara’da inşaat alanında çökme: 1’i ağır, 2 yaralı

Olay, Ankara’nın Akyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan İdeal Sitesi içerisinde yer alan bir villada meydana geldi. İddialara göre, inşaat halindeki villada kaçak olarak yapılan balkon sundurmasının beton kısmı aniden çöktü. O sırada çalışma yapan 2 inşaat işçisi göçük altında kalarak mahsur kaldı. Olayın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu, göçük altında kalan işçiler kısa sürede çıkarıldı. İşçilerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralı işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan çöken balkonun daha önce belediye ekipleri tarafından kaçak yapı olduğu gerekçesiyle tutanak tutulup mühürlendiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

